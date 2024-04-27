Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В регионе России мигрантам запретили работать в сферах обслуживания

В Саратовской области мигрантам запретили работать в сферах перевозки и общепита

close
100%
МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

В Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По данным миграционной службы, как указали в правительстве, доля иностранных граждан, прибывших на территорию российского региона, по итогам минувшего года существенно увеличилась. В основном это трудовые мигранты. Отмечается, что после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть иностранцев, что свидетельствует о высоком уровне теневой занятности.

Кроме того, фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны иностранцев.

На прошлой неделе стало известно, что на Камчатке с 1 июня будет введен запрет на трудоустройство мигрантов в такси. Как указал глава региона России Владимир Солодов, предпринятые шаги направлены на повышение безопасности в сфере такси.

Ранее сообщалось, что коммерческим организациям запретят проводить экзамены для мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами