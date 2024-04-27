В регионе России мигрантам запретили работать в сферах обслуживания

В Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По данным миграционной службы, как указали в правительстве, доля иностранных граждан, прибывших на территорию российского региона, по итогам минувшего года существенно увеличилась. В основном это трудовые мигранты. Отмечается, что после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть иностранцев, что свидетельствует о высоком уровне теневой занятности.

Кроме того, фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны иностранцев.

На прошлой неделе стало известно, что на Камчатке с 1 июня будет введен запрет на трудоустройство мигрантов в такси. Как указал глава региона России Владимир Солодов, предпринятые шаги направлены на повышение безопасности в сфере такси.

Ранее сообщалось, что коммерческим организациям запретят проводить экзамены для мигрантов.