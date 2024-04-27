Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе проходят антидиверсионные учения

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об учениях в районе мыса Херсонес

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море проходят флотские учения расчетов противодиверсионной и противолодочной обороны. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам губернатора, учения будут проходить до 11:00 в районе Северного и Южного молов, а также на внешнем рейде в районе мыса Херсонес.

До этого учения в этом же районе проходили 26 апреля.

25 апреля в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

21 апреля на Северной стороне Севастополя корабль отбил атаку ракеты.

Он уточнил, что снаряд был успешно уничтожен, но после этого на землю начали падать осколки ракеты.

«[На судне] произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточнил глава города.

В связи с атакой Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами