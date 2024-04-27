В Севастополе проходят антидиверсионные учения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море проходят флотские учения расчетов противодиверсионной и противолодочной обороны. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам губернатора, учения будут проходить до 11:00 в районе Северного и Южного молов, а также на внешнем рейде в районе мыса Херсонес.

До этого учения в этом же районе проходили 26 апреля.

25 апреля в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

21 апреля на Северной стороне Севастополя корабль отбил атаку ракеты.

Он уточнил, что снаряд был успешно уничтожен, но после этого на землю начали падать осколки ракеты.

«[На судне] произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточнил глава города.

В связи с атакой Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS.