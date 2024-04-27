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Фаворит на пост генсека НАТО рассказал о лидерстве Турции на южном фланге альянса

Рютте: лидерство Турции на южном фланге НАТО важно в целях стабильности

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Южному флангу Североатлантического альянса необходимо лидерство Турции для достижения региональной стабильности. Об этом заявил кандидат на пост генерального секретаря НАТО и премьер Нидерландов Марк Рютте, его слова приводит турецкое издание Anadolu.

«Южное крыло НАТО нуждается в Турции, ему необходимо лидерство Турции», — подчеркнул Рютте.

Кандидат на пост генсека альянса напомнил, что Турция является важным союзником в рамках НАТО, поскольку она «представляет собой вторую по величине военную державу в НАТО после США».

До этого сообщалось, что Рютте провел телефонный разговор с Эрдоганом 31 марта, в ходе которого попросил поддержать его кандидатуру на пост генсека Североатлантического альянса. Теперь же он собирается обсудить этот вопрос с президентом Турции лично, отмечается в материале.

3 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщала, что кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран — членов альянса.

Ранее Нидерланды предложили выкупить Patriot у стран, которые не хотят передавать их ВСУ.

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