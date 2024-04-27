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«Мерседесы» и «Линкольн» Градского через суд уберут с парковки «Градский холла»

В Москве семью композитора Градского обязали убрать его машины с парковки концертного зала

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Тверской районный суд столицы обязал семью композитора Александра Градского (1949-2021) убрать автомобили с парковки театра «Градский Холл». Об этом стало известно из данных официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил требования МТКМО «Градский Холл», обязав детей и вдову композитора освободить парковку концертного зала от находящихся транспортных средств — двух автомобилей «Мерседес» и одного «Линкольна».

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Администрация «Градский Холла» подала в суд иск к детям Марии и Даниилу и вдове композитора Марине Градской с требованием убрать три автомобиля, которые мешают сотрудникам театра и занимают парковочные места с тех пор, как Градского не стало.

Накануне писатель Евгений Додолев, близкий друг Градского, рассказал о словах композитора относительно творчества Аллы Пугачевой.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, за что ему «настучали по голове».

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