«Мерседесы» и «Линкольн» Градского через суд уберут с парковки «Градский холла»

Тверской районный суд столицы обязал семью композитора Александра Градского (1949-2021) убрать автомобили с парковки театра «Градский Холл». Об этом стало известно из данных официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил требования МТКМО «Градский Холл», обязав детей и вдову композитора освободить парковку концертного зала от находящихся транспортных средств — двух автомобилей «Мерседес» и одного «Линкольна».

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Администрация «Градский Холла» подала в суд иск к детям Марии и Даниилу и вдове композитора Марине Градской с требованием убрать три автомобиля, которые мешают сотрудникам театра и занимают парковочные места с тех пор, как Градского не стало.

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