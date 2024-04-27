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Названы заболевания, с которыми можно спутать инсульт

Невролог Кружалов назвал три заболевания, с которыми можно спутать инсульт

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При диагностировании инсульта важно не спутать его с рассеянным склерозом, мигренью, эпилепсией. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов.

«Некоторые заболевания нервной системы приводят к появлению симптомов, характерных для инсульта — острого нарушения кровообращения в какой-либо части головного мозга. Например, мигрень, один из видов головной боли, у некоторых пациентов протекает с аурой. Она может представлять собой выпадение полей зрения, его искажение, потерю или искажение речи, нарушения чувствительности или развитие слабости в конечностях, головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах, нарушение глотания. При мигрени эти симптомы полностью проходят в момент начала головной боли», — рассказал врач.

После приступа эпилепсии также могут развиться временные нарушения, характерные для инсульта: нарушение речи и слабость или паралич конечностей. Эти симптомы носят обратимый характер, отметил Кружалов.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее белое и серое вещество головного мозга. Его очаги возникают в разных участках мозга без строгой системы, поэтому могут наблюдаться разнообразные неврологические нарушения, в том числе и характерные для инсульта.

При черепно-мозговой травме также отмечаются сходные с инсультом симптомы: слабость в конечностях, нарушение чувствительности и речи и другие. Важно, что эти нарушения возникают непосредственно в момент или после травмы и имеют непосредственную взаимосвязь с ней.

«В любом случае при внезапном возникновении неврологических симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, и ни в коем случае не заниматься самолечением. Время — главный и решающий фактор для оказании помощи при инфаркте головного мозга, определяющий исход заболевания», — заключил врач.

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