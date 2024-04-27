На Украине повреждены объекты газовой инфраструктуры

Объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения на Украине. Об этом сообщается на странице украинской компании в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

О каких именно объектах идет речь не уточняется. При этом в «Нафтогазе» отметили, что произошедшее не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам группы.

До этого сообщалось, что четыре теплоэлектростанции (ТЭС) энергохолдинга ДТЭК на Украине получили повреждения в результате ночных ударов.

В ночь на 27 апреля взрывы произошли в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.