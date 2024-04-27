В России сертифицирован мотоцикл Aurus Merlon

ФГУП «НАМИ» получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический мотоцикл Aurus Merlon, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

ОТТС на мотоцикл с заводским индексом L30 появилось в базе данных Росстандарта. Оформление ОТТС на транспортное средство позволяет производителю начать его свободные продажи.

До этого стало известно, что мотоциклы Aurus Merlon будут применяться в почетном эскорте на церемонии инаугурации президента России.

Масса одиночного мотоцикла составляет 350 кг, он способен развить максимальную скорость более 200 км/ч и преодолеть 200 км на одной зарядке. Мощность электромотора Merlon составляет 190 л.с. Разработка Merlon стартовала в 2019 году.

Ранее стало известно, что компания «Соллерс» вышла из числа собственников Aurus.