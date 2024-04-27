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Стало известно, насколько за год подорожал набор продуктов для кулича

Руспродсоюз: стоимость приготовления кулича за год выросла на 15%

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Сергей Леонов

Корзина продуктов для приготовления пасхального кулича за год подорожала на 15,3%, до 211,4 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз.

Для расчета был использован рецепт, в котором для кулича нужно: 350 г муки (обойдется в 17,8 рубля в 2024 году), 4 яйца (49,9 рубля), 170 мл молока (13,2 рубля), 200 г сахара (14,8 рубля), 70 г сливочного масла (63,5 рубля) и 100 г сухофруктов (52,2 рубля).

В прошлом году такой же набор продуктов для кулича стоил 193,3 рубля.

Основной вклад в подорожание корзины товаров для приготовления кулича внесли яйца. За год цены на них подскочили на 46%. Сейчас десяток яиц можно купить в среднем за 124,9 рубля против 85,5 рубля в 2023-м.

До этого аналитики подсчитали, что стоимость пасхального набора (кулич, творожная пасха, 10 яиц) за три года выросла более чем на треть, до 1,1 тыс. рублей.

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