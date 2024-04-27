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СК Армении завел дело из-за присоединения военных к протестам

СК Армении завел дело из-за присоединения военных к протестам на границе

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Shutterstock/esfera

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с присоединением 15 военных-контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств инцидента и круга лиц, участвующих в нем», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали военнослужащих строго соблюдать требования законодательства Республики Армения, в том числе воинского устава, добросовестно выполнять свои обязанности по военной службе, проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации, манипулятивные действия, заявления и политические призывы частных лиц.

В ночь на 27 апреля стало известно, что военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что принимает меры после появления соответствующих сведений. Там также предупредили, что за любыми попытками вовлечения армянских вооруженных сил в политические процессы последует адекватная правовая оценка.

Ранее сообщалось, что сына экс-президента Армении задержали на протесте против делимитации с Азербайджаном.

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