«Меня напрягает эта искусственная команда»: Титов жестко прошелся по клубу РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов признался, что ему не нравится смотреть домашние игры »Сочи». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Меня напрягает «Сочи» тем, что у них есть хоккейная команда, на которую ходит мало людей, а на футбол там вообще не ходят…Есть команда «Жемчужина», которую любят в этом городе, а «Сочи» — искусственная команда, придуманная, которая ранее носила название «Динамо» Санкт-Петербург. Жителям Сочи нынешняя команда, если говорить прямо, не зашла! Напрягает смотреть на домашние игры «Сочи», когда на их стадионе нет болельщиков», — сказал Титов.

«Сочи» в нынешнем сезоне сменил четырех тренеров. Команда с 19 набранными очками идет на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее игрок аутсайдера РПЛ объяснил, почему расстроился из-за увольнения Абаскаля из «Спартака».