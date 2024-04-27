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Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля

Москвичей попросили быть внимательнее на улице из-за непогоды

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В ближайшие часы в столице ожидается ливневый дождь. Об этом сообщает в Telegram-канале Комплекс городского хозяйства Москвы со ссылкой на синоптиков.

Кроме того, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — добавили в комплексе горхозяйста столицы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве и области в первую неделю мая будет ниже нормы на 2-3 градуса. В частности, по его данным, 1 мая будет от 7 до 12 градусов ночью, днем — до 20 градусов, а на юге Московской области — до 24.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов предупреждал, что ближе ко Дню Победы в Москве и Подмосковье заметно похолодает на фоне передвижения циклона с Таймыра. По его словам, в среднем температура воздуха будет варьироваться от +12 до +17°C, что в целом лишь немного ниже нормы.

Ранее ученые заявили, что дождливая погода может улучшить внимание и память.

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