Тысячи националистов направились к администрации Порошенко

Около трех тысяч сторонников «Национального корпуса» выдвинулись с Майдана к зданию администрации президента Украины Петра Порошенко в Киеве, передает агентство «Украинские новости».

По имеющейся информации, участники шествия выступают против действующего президента Украины. Уточняется, что ранее на Майдане протестующие потребовали арестовать бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и предполагаемых причастных к хищениям в «Укроборонпроме» — Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы.

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Отмечается, что протестующих на пути следования сопровождает полиция. Правонарушений и задержаний замечено не было.

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