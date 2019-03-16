Трамп ответил на вопрос об опасности «белого национализма»

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Американский президент Дональд Трамп высказался по поводу теракта в Новой Зеландии перед тем, как наложил вето на решение сената об отмене ЧП. Об этом сообщает MediaIte.

Отмечается, что один из журналистов спросил главу государства, считает ли он «белый национализм» мировой угрозой. Трамп дал отрицательный ответ.

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«Это маленькая группа людей, у которых очень-очень серьезные проблемы», — заявил Трамп.

Он добавил, что пока не знает о произошедшем в Новой Зеландии достаточно, потому что личность устроившего теракт и причастных к этому людей устанавливается. Трамп подчеркнул, что произошедшее является «ужасным» событием.

Ранее Трамп отреагировал на теракт в Новой Зеландии.