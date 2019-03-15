МИД России анонсировал ответ на новые антироссийсике санкции

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Министерство иностранных дел России пообещало «практический ответ» на новые антироссийские санкции. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.

США, Евросоюз и Канада 15 марта объявили о введении новых санкций против ряда лиц и компаний из России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Москва выразила сожаление в связи с «пагубным курсом» этих стран на разрушение отношений с Россией.

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«Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует», — заверили в МИД России.

В комментарии подчеркивается, что «санкционные раунды» не приводят к желаемым для США и Канады результатам, и это очевидно всем, кроме «авторов подобных решений».

Ранее в Совфеде назвали антироссийские санкции «подарком» Киеву.