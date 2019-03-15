Буш призвал республиканцев бросить вызов Трампу в 2020 году

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Брат бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Джеб Буш призвал представителей республиканской партии бросить вызов американскому лидеру Дональду Трампу на выборах 2020 года. Об этом сообщает MediaITE.

По его словам, республиканцам стоит выбрать кандидата в противовес Трампу.

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Он также добавил, что у представителей партии должен быть выбор, какого направить на выборы 2020 года.

Буш подчеркнул, что новому кандидату будет сложно победить Трампа.

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