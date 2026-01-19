Размер шрифта
Общество

Стало известно о смертельном ДТП со школьным автобусом в ЮАР

SABC: 13 школьников погибли в результате ДТП с автобусом и самосвалом в ЮАР
Peter Titmuss/Shutterstock/FOTODOM

В ЮАР произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, в результате которого погибли 13 учащихся начальных и средних классов, еще пять пассажиров находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила радиостанция SABC.

Инцидент произошел недалеко от города Фандербейлпарк на севере страны. После столкновения с самосвалом автобус съехал с дороги и перевернулся.

По данным радиостанции, врачи оценивают состояние пятерых пострадавших как критическое. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

23 декабря шесть человек, в том числе пятеро украинцев, погибли в ДТП на территории Польши.

Как сообщили в прокуратуре Опольского воеводства, авария произошла на перекрестке возле города Бжег. В результате столкновения двух автомобилей один из них загорелся. В прокуратуре уточнили, что среди погибших одна женщина и четверо мужчин — все они граждане Украины. Информация о еще одном погибшем не проводилась.

Ранее стали известны подробности о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае.

