«Эмоциональная экзальтация»: Песков о новых антироссийских санкциях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал одобренные палатой представителей конгресса США новые антироссийские законопроекты. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что не ждет трезвых оценок от американской стороны.
«Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации», — заключил Песков.
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Представитель Кремля добавил, что подобные законопроекты только негативно сказываются на отношениях России и США.
Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил два антироссийских закона.