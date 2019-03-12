Прекращение дружбы: Россия направила Украине ноту со списком нарушений
Министерство иностранных дел России направило Украине ноту со списком нарушений Договора о дружбе. Об этом сообщается на сайте МИДа.
Отмечается, что нота была направлена в связи с прекращением с 1 апреля действия Договора о дружбе.
«Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле. Ведь все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.