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Политолог Андрей Каратницкий заявил, что зарубежные политики готовы поддержать президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, несмотря на его ошибки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент Порошенко — единственный кандидат на пост президента Украины, который может спасти страну «от возвращения под влияние России». По его мнению, другие кандидаты скорее приведут страну к краху и дадут России больше возможностей для действий на Украине.

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Пр этом Каратницкий не отрицает наличия при Порошенко масштабной коррупции и неудач в проведении ряда реформ. Однако остальные кандидаты еще хуже, поскольку ослабляют связи с Западом. В результате этого, западные страны готовы закрыть глаза на недостатки Порошенко.

Ранее сообщалось, что националисты атаковали Порошенко и обратили его в бегство.