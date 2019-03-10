«Малодушный теракт»: президент Боливии об атаке на энергосистему Венесуэлы

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Президент Боливии Эво Моралес назвал атаку на энергосистему Венесуэлы «малодушным терактом» и призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее местные СМИ сообщали, что в 21 из 23 штатов Венесуэлы наблюдаются перебои с электричеством, они затронули также столицу страны Каракас. 8 марта электроснабжение было частично восстановлено, однако позднее стало известно о начале второй волны блэкаута.

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«Мы осуждаем подлую террористическую атаку на электроснабжение, от которой пострадали жители Венесуэлы. Точно так же мы отвергаем постоянные интервенционистские санкции в отношении этой страны», — заявил Моралес.

Он подчеркнул, что народы Латинской Америки хотят быть «свободными от всех угроз».