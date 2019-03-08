Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным

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Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что намерена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах. Об этом она заявила в интервью LB.ua.

При этом она отметила, что беседа с российским лидером должна будет проходить в Будапештском формате.

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Он также пообещала, что разговор с Путиным будет «результативным», а его итогом — мир на Украине.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Ранее другой кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении сесть за стол переговоров с Путиным.