Посла Украины вызовут в МИД Австрии из-за недопуска журналиста в страну

Министерство иностранных дел Австрии на предстоящей неделе вызовет украинского посла в Вене Александра Щербу в связи с решением Киева запретить въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу, передает APA.

По имеющимся данным, с украинским дипломатом будет вести переговоры генсек австрийского МИДа Йоханнес Петерлик, так как министр иностранных дел страны Карин Кнайсль на тот момент будет находиться в Москве.

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При этом отмечается, что Кнайсль планирует затронуть этот вопрос на встрече глав МИД стран Евросоюза 18 марта в Брюсселе.

Ранее МИД Австрии обвинил Украину в цензуре после отказа во въезде журналисту австрийской телекомпании.