Guardian: инаугурацию Трампа финансировали связанные с иностранцами подставные фирмы
Инаугурацию президента США Дональда Трампа финансировали три подставные компании, пишет The Guardian.
По данным издания, эти малоизвестные фирмы были связаны с иностранными спонсорами. Как отмечается, каждая из них внесла по $25 тыс.
В материале уточняется, что одно из пожертвований было внесено через компанию, находящуюся в американском штате Дэлавэр, богатым индийским финансистом из Лондона. Подчеркивается, что он не имеет гражданства США или вида на жительство.
Второе пожертвование, согласно информации газеты, внес лоббист, имеющий отношение в правительству Тайваня, через фирму, находящуюся в Грузии. Третье — некий израильский застройщик через компанию, расположенную к Нью-Йорке.
Инаугурация Трампа обошлась в $107 млн.
Ранее сообщалось, что инаугурационный комитет Трампа заподозрили в нарушениях.