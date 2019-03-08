Guardian: инаугурацию Трампа финансировали связанные с иностранцами подставные фирмы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12193555/RTX6NC61-pic905-895x505-34662.jpg">

Инаугурацию президента США Дональда Трампа финансировали три подставные компании, пишет The Guardian.

По данным издания, эти малоизвестные фирмы были связаны с иностранными спонсорами. Как отмечается, каждая из них внесла по $25 тыс.

В материале уточняется, что одно из пожертвований было внесено через компанию, находящуюся в американском штате Дэлавэр, богатым индийским финансистом из Лондона. Подчеркивается, что он не имеет гражданства США или вида на жительство.

Реклама

Второе пожертвование, согласно информации газеты, внес лоббист, имеющий отношение в правительству Тайваня, через фирму, находящуюся в Грузии. Третье — некий израильский застройщик через компанию, расположенную к Нью-Йорке.

Инаугурация Трампа обошлась в $107 млн.

Ранее сообщалось, что инаугурационный комитет Трампа заподозрили в нарушениях.