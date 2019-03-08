Помпео обвинил Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в отключениях электроэнергии в Венесуэле виновата администрация президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

«Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро», — сказал Помпео.

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Он также добавил, что США не причастны к отключениям электроэнергии в республике.

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что нынешнее отключение света в стране является рекордным по своей продолжительности.