Суд не выявил связи экс-соратника Трампа с Россией

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Судья штата Виргиния Томас Селби Эллис заявил, что приговор Полу Манафорту, экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, не связан с так называемым «российским делом». Об этом сообщает NBC News.

Ранее стало известно, что суд приговорил Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения. Отмечалось, что суд признал его виновным в мошенничестве.

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«У нас нет никаких улик, которые доказывают, что Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с каким-либо представителем России», — сказал Эллис.

Он подчеркнул, что вынесенный приговор никак не связан с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.