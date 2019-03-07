США аннулировали визы 250 граждан Венесуэлы

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении более чем 250 граждан Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время число аннулированных виз граждан Венесуэлы превысило 250.

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Он также добавил, что 6 марта были аннулированы дополнительно 77 виз.

Ранее сообщалось, что США отозвали визы у 49 человек за связи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.