Луценко опубликовал доказательства шантажа Тимошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/447/12043447/upload-05-pic905-895x505-20323.jpg">

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал доказательства причастности народного депутата Валерия Дубиля к шантажу кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Как отмечается, депутат якобы координировал деятельность двух задержанных мужчин, которые пытались подкупить политика.

Реклама

Помимо этого, Луценко обнародовал доказательства того, что Дубль подкупал избирателей, чтобы они проголосовали за Юлию Тимошенко.

«В результате обысков были обнаружены планы финансирования и деньги, которые не имеют отношения к избирательному фонду, для сети агитаторов. Также правоохранители изъяли план проекта подкупа избирателей», — отмечается в материале телеканала.

Подчеркивается, что теперь будет поднят вопрос о снятии с Дубиля депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Луценко отомстил Тимошенко за сравнение с героем фильма «Тупой и еще тупее».