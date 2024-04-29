Пандам из Московского зоопарка открыли уличный вольер

Пандам Московского зоопарка Диндин и Катюше впервые за эту весну открыли уличный вольер. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что панда-мама — Диндин — уже вышла в вольер, в то время как ее дочь Катюша пока отказывается выходить на улицу и осталась спать в теплом закрытом вольере.

До этого в Московском зоопарке показали видео, как завтракают панды Катюша и Диндин. На кадрах взрослая панда активно лакомится бамбуком, в то время как Катюша только пробует новую еду.

«Продолжаем переходить на «взрослый рацион», — прокомментировали ролик сотрудники зоопарка.

«Дин Дин так мило чавкает», «Мама так ловко управляется с бамбуком, пусть и дочку научит», «Это прелесть розовая во всем подражает маме, даже лапку так же поднимает», «Целыми днями сидят на бамбуке и совсем не худенькие, очаровашки», — прокомментировали видео подписчики канала.

Перед этим в Московском зоопарке показали, как панда Катюша поцарапала кипера при игре.

Ранее в Южной Корее почти 6000 человек пришли попрощаться с пандой, уезжающей в Китай.