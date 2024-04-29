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В ДНР рассказали, что даст российским войскам взятие Семеновки

Кимаковский: взятие Семеновки позволит усилить давление на ВСУ в Карловке

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Алексей Майшев/РИА Новости

Взятие российскими войсками села Семеновка, находящегося под Авдеевкой, позволит усилить давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Карловке. Такое мнение высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС.

«Село Семеновка открывает возможность нашим ребятам кратно усилить огневое воздействие на группировку ВСУ в районе Карловки, которая сейчас станет еще одним крупным очагом сопротивления», — сказал Кимаковский.

По его словам, переход под контроль войск РФ Карловки, в свою очередь, откроет путь на крупные города Селидово и Покровск, в которых сконцентрированы ключевые силы ВСУ.

Взятие Семеновки расширяет плацдарм ВС РФ на существенном участке линии боевого соприкосновения, считает советник главы ДНР.

О взятии населенного пункта Семеновка Минобороны РФ сообщило 29 апреля.

28 апреля в Минобороны РФ сообщили о взятии села Новобахмутовка.

Ранее в ВСУ рассказали о последствиях сдачи Часова Яра.

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