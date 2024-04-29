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Блинкен заявил, что Китай услышал позицию США о недопустимости поддержки России

Блинкен: Китай явно услышал позицию США о недопустимости поддержки РФ

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Wolfgang Rattay/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что во время его визита в Китай позиция Соединенных Штатов о недопустимости поддержки России была услышана. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен не смог охарактеризовать реакцию председателя КНР Си Цзиньпина и главы МИД КНР Ван И на выдвинутые США обвинения в поддержке Китаем оборонно-промышленного комплекса России.

«Могу только сказать, что они нас ясно услышали», — сказал Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

26 апреля Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Китай в поставках в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве. Выступая на пресс-конференции в Китае, Блинкен заявил, что «если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы». По его словам, «подпитка российского оборонно-промышленного комплекса угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», в чем солидарны все страны G7.

29 апреля в Китае отреагировали на эти угрозы, заявив, что Соединенные Штаты не должны нарушать право КНР вести торговлю с кем бы то ни было, включая Россию.

Ранее в МИД КНР назвали необоснованными обвинения Блинкена в адрес Китая из-за России.

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