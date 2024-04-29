Посол РФ в Италии объяснил действия России по передаче активов Ariston

Решение по «дочке» компании Ariston в России принято в рамках правового поля в ответ на недружественные действия США. Об этом сообщает Telegram-канал посольства России в Италии.

В комментарии посольства говорится, что 29 апреля посол РФ Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии в связи с передачей во временное управление АО «Газпром бытовые системы» 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь».

Российский посол отметил, что Россия предприняла эти действия в ответ на недружественное и противоречащее международному праву решение «США и примкнувших к ним иностранных государств» по конфискации находящихся за рубежом активов РФ.

20 апреля в США приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За документ проголосовали 360 конгрессменов, 58 выступили против.

26 апреля президент России Владимир Путин передал 100% акций российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte в управление «Газпром бытовые системы». Об этом сообщал RT. Позже документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз призвал власти РФ отменить решение по передаче некоторых активов.