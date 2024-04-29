Первый министр Шотландии уходит в отставку

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф заявил, что уходит в отставку на фоне разногласий с другими партиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Восстановление наших отношений [с другими партиями] после политического раскола возможно лишь при лидерстве кого-то другого. Поэтому я проинформировал национальный секретариат ШНП о моем намерении сложить с себя полномочия лидера партии и попросить начать как можно быстрее выборы лидера мне на смену», — заявил Юсаф.

До этого о возможном уходе политика сообщала газета Times. В издании отметили, что Юсаф на выходных решил, что не сможет пережить предстоящий вотум недоверия.

В публикации подчеркивается, что ШНП накануне потеряла большинство в местном парламенте, после того как Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых.

В июне 2023 года Юсаф заявил, что страна готова присоединиться к ЕС в случае выхода из состава Великобритании.

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