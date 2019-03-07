Трюдо отреагировал на скандал с генпрокурором Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о потере доверия между своей канцелярией и экс-генпрокурором страны Джоди Уилсон-Рейболд. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Произошел подрыв доверия между моей канцелярией и бывшим министром юстиции и генпрокурором», — сказал Трюдо.
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По его словам, он считал, что Уилсон-Рейболд готова обсудить аспекты, представляющие общественный интерес.
Он также добавил, что теперь понимает, что экс-генпрокурор Канады «это видела по-другому».
Ранее Трюдо заявил, что на Уилсон-Рейболд не оказывалось никакого «непозволительного» давления.