Трюдо отреагировал на скандал с генпрокурором Канады

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о потере доверия между своей канцелярией и экс-генпрокурором страны Джоди Уилсон-Рейболд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Произошел подрыв доверия между моей канцелярией и бывшим министром юстиции и генпрокурором», — сказал Трюдо.

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По его словам, он считал, что Уилсон-Рейболд готова обсудить аспекты, представляющие общественный интерес.

Он также добавил, что теперь понимает, что экс-генпрокурор Канады «это видела по-другому».

Ранее Трюдо заявил, что на Уилсон-Рейболд не оказывалось никакого «непозволительного» давления.