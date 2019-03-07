Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру

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Кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил, что не будет бороться за пост президента. Об этом сообщает «112 Украина».

По данным телеканала, Добродомов снял свою кандидатуру в пользу кандидата Анатолия Гриценко.

Как отмечается, что подать заявление об отказе от участия в выборах зарегистрированные кандидаты могут до 7 марта включительно, а 8 марта станет известен окончательный список кандидатов в президенты.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.