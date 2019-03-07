Еще один кандидат в президенты Украины отказался от участия в выборах

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Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап заявил, что он выходит из предвыборной гонки. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Как отмечается, он уже подал заявление в Центральный избирательный комитет (ЦИК).

«Да, я написал заявление в ЦИК», — подтвердил Гнап.

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При этом он не пояснил, с чем связано данное решение.

Подчеркивается, что 7 марта — последний день, когда участники президентской гонки могут снять свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, что еще один кандидат в президенты Украины вышел из гонки.