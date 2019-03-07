Джастин Трюдо прокомментировал скандал с давлением на генпрокурора

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал разразившийся вокруг него политический скандал, передает Reuters.

Газета Globe and Mail ранее опубликовала материал, в котором говорилось, что высокопоставленные чиновники в офисе премьер-министра в 2018 году оказали давление на тогдашнего генерального прокурора. Цель давления на него заключалась в том, чтобы помочь компании SNC Lavalin избежать уголовного преследования. На фоне разразившегося скандала подали в отставку Джеральд Баттс, главный политический советник премьер-министра, а также министр юстиции и генеральный прокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд.

Джастин Трюдо заявил, что на генерального прокурора не оказывалось никакого «непозволительного» давления, и эта информация не соответствует действительности. При этом он признал, что допустил ряд ошибок в урегулировании политического скандала вокруг SNC Lavalin, что может отразиться на его репутации.