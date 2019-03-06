Мадуро обвинил США и оппозицию в желании развязать войну

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что оппозиция и американская сторона хотят развязать в стране войну за природные ресурсы. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, оппозиция Венесуэлы и американские власти не рвутся помогать стране, а желают навредить.

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«Они стремятся завладеть нашими природными ресурсами. Хотят развязать «нефтяную войну», — подчеркнул Мадуро.

Также он уверил, что у оппозиции и американских властей ничего не получится.

«Они потерпят крах!» — добавил Мадуро.

Ранее Мадуро обещал победить оппозиционное «сумасшедшее меньшинство».