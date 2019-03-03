Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса «отмечает» годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками. Об этом она написала в фейсбуке.

Она уверена, что «откровенные фейки» публикуются «как по команде», а многие британские журналисты дурно образованы и плохо воспитаны.

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«Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года... Правительство [премьер-министра Великобритании Терезы] Мэй молчит все упорнее, а посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что все расследование британской прессы опирается на два факта. Первый — российский постпредстве при ООН Александр Яковенко покинул США именно в период высылок агентов КГБ. Во вторых, российского посла наградили орденом Александра Невского за военные заслуги.

«В принципе, все сходится. Если не брать в расчет, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок», — заключила Захарова.

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.

Ранее сообщалось, что российское посольство подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей.