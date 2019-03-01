Песков высказался о конфликте Индии и Пакистана

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва готова способствовать нормализации отношений между двумя государствами.

«Но, в первую очередь, это зависит от непосредственно сторон, которые имеют прямое отношение к этой конфликтной ситуации», — отметил Песков.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможном посредничестве России между Индией и Пакистаном.

Ранее сообщалось, что Пакистан согласился на посредничество России в конфликте с Индией.

27 февраля пакистанская сторона заявила, что военные страны сбили два индийских самолета из-за нарушения воздушного пространства, а также взяли в плен двух пилотов.

По версии индийской стороны, один пакистанский истребитель был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот пропал без вести. Позднее Нью-Дели признал, что один из пилотов действительно был взят в плен.