Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Венесуэле, передает РИА «Новости».

Сообщается, что семь стран проголосовали против, четыре за и четыре воздержались.

Уточняется, что Россия предлагала сохранить суверенитет и целостность Венесуэлы и разрешать ситуацию через «механизм Монтевидео». Российский проект был представлен в противовес американскому.

Ранее постоянные члены СБ ООН Китай и Россия воспользовались правом вето в отношении американского варианта резолюции по Венесуэле.