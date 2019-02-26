Посол Венесуэлы сообщил, что США послали в страну просроченную гумпомощь

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Венесуэльский посол на территории России Рафаэль Фариа Тортоса рассказал, что американская сторона направила в Венесуэлу просроченные лекарства и продукты. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам посла, направленную Соединенными Штатами гумпомощь никто не проверял, в том числе и Красный Крест.

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«Из источников нам известно, что в их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования», — сказал Тортос.

Он добавил, что от России венесуэльская сторона получила сеть тонн медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что грузовик с гумпомощью сожгли на венесуэльской границе.