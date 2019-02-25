В Кремле прокомментировали данные о нацеливании ракет в сторону США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не говорил прямо о намерении страны нацелить ракета в американскую сторону, передает ТАСС.

Песков утверждает, что Путин не делал акцент на географическом пункте.

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»[Путин] говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что в НАТО сочли неприемлемыми слова Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса, если США разместят вооружение в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).