ABC: спецпрокурора США по «российкому делу» могут допросить

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Специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, могут вызвать для дачи показаний перед комитетом по разведке палаты представителей США, заявил ABC News его председатель Адам Шифф.

Глава комитета по разведке Адам Шифф заявил, что демократы будут добиваться дачи показаний от Мюллера, если его итоговый доклад после завершения «российского дела» не станет достоянием общественности. Кроме того, в данном случае демократы могут подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с целью добиться обнародования доклада Мюллера по «российскому делу».

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Председатель комитета по разведке в нижней палате конгресса выразил надежду, что министерство юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр понимают, что им придется сделать доклад по «делу о России» публичным.

Ранее сообщалось, что cпецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что в деле бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта нет смягчающих обстоятельств и ему грозит до 22 лет лишения свободы.