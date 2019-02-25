Путин не обсуждал с Трампом его новую встречу с Ким Чен Ыном

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин давно не говорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, лидеры не обсуждали предстоящую встречу Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Он также добавил, что Путин давно не проводил с Трампом телефонных переговоров.

Ранее сообщалось, что США консультировались с Россией перед встречей Трампа и Ким Чен Ына.