Назван лидер на выборах в Молдавии после обработки 95% протоколов

Партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,75% на выборах в парламент Молдавии по партийным спискам после обработки 95% протоколов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК страны.

Сообщается, что блок ACUM набрал 25,26%, у правящей в настоящее время Демаприи — 24,48% голосов, партия «Шор» набрала 8,55%.

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Как отмечается, остальные партии не сумели преодолеть порог в 6% и не будут представлены в парламенте. При этом ни одна из партий не набрала достаточного числа голосов для самостоятельного формирования большинства.

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет.

Ранее стала известна явка на выборах в Молдавии.