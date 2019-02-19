В МИД связали кампанию Порошенко и взрывы в Донецке

МИД России считает, что три взрыва в Донецке 18 февраля являются попыткой Киева запугать жителей Донбасса и укладываются в логику избирательной кампании Петра Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий ведомства.

Также в министерстве отметили схожесть ситуации с событиями 2018 года, когда в центре Донецка в кафе при взрыве погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

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«Похоже, Киев сознательно продолжает «размораживать» ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей», — говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что это укладывается в логику предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, целью которого российский МИД назвал отвлечение внимания от проблем в социальной и экономической сферах.

18 февраля в центре Донецка произошло три взрыва, два из них — рядом с гостиницей, где проживают представители миссии ОБСЕ. В результате инцидента никто не пострадал, жертв нет.

Ранее в МИД призвали Запад удержать Киев от военных авантюр.