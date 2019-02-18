Кадыров объяснил информацию о своей нетрудоспособности

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о своей нетрудоспособности.

Ранее Кадыров назначил и.о. главы Чечни председателя правительства республики Муслима Хучиева из-за своей нетрудоспособности.

Кадыров рассказал, что недавно совершил двухдневную поездку в горы с инспекцией и простудился из-за снегопада и сильного ветра.

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«Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп», — написал глава Чечни.

Кадыров объяснил, что согласно статье 76 Конституции Чеченской Республики временно поручил исполнение своих обязанностей председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву на время важных командировок.

Глава Чечни также отметил, что «капельницы ставили всего два дня», а с 16 февраля он выполняет обязанности в полном объеме.