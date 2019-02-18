Кадыров назначил и.о. главы Чечни из-за нетрудоспособности

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о назначении председатели правительства республики Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом говорится на сайте администрации главы и правительства Чечни.

В документе говорится, что обязанности возложены на Хичева в связи с «временной нетрудоспособностью» главы республики с 11 февраля.

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«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности» возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля. 2019 года», — говорится в документе.

17 февраля на сайте появилось сообщение, что Кадыров находится с визитом в Абу-Даби, куда прибыл по приглашению наследного принца Мухаммеда бен Зайед Аль-Нахайана.