Лавров обвинил Европу в нежелании завершить конфликт на Украине

Лавров: Европа сдерживает мирный процесс по урегулированию на Украине
Европейские страны искусственно сдерживают мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, Запад не един по украинскому урегулированию, и это лишний раз доказывают последние события. Дипломат напомнил, как президент США Дональд Трамп в одном из своих интервью принципиально оценил действия европейских стран по сдерживанию договоренностей.

Лавров отметил, что эти договоренности могли бы быть достигнуты, обеспечивая устранение первопричин конфликта, которые являются главным препятствием на этом пути.

«Но Европа искусственно сдерживает этот процесс, пытается всячески науськивать украинского руководителя так называемого (президента Владимира Зеленского — прим. ред.), членов его режима для того, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца», — сказал министр.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что руководство Европейской комиссии и Великобритания в «безнадежной политической слепоте» продолжают тешить себя иллюзией победить Россию.

Ранее в НАТО ответили на заявление президента России Владимира Путина о готовности воевать с Европой.

Переговоры о мире на Украине
