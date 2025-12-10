Россиян с ОРВИ и гриппом призвали не садиться за руль

Автоюрист Славнов: во время болезни и приема лекарств за руль лучше не садиться

В России есть перечень препаратов, при приеме которых запрещено управлять транспортом. Речь идет не только о наркотических и психотропных веществах – есть масса других лекарств, которые угнетают нервную систему и могут спровоцировать ДТП, включая препараты от простуды, напомнил автоюрист Дмитрий Славнов. При болезни лучше воздержаться от вождения и отлежаться дома, иначе возникает риск заснуть за рулем, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

В списке запрещенных при вождении препаратов есть, например, корвалол – его туда внесли из-за фенобарбитала в составе, который входит в перечень наркотических и психотропных веществ. Но и обычные «порошочки» от простуды часто создают угрозу для водителя, подчеркнул Славнов. Он напомнил, что если в организме водителя обнаружат запрещенные вещества из списка недопустимых лекарств, то ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 45 тыс. рублей.

Определить подозрительное состояние водителя инспектор ГИБДД может по внешним признакам. Для подтверждения этого человека отвозят в медпункт для сдачи крови на анализ.

«Это не потому, что все такие плохие и запрещают ездить на машине с применением каких-то таблеток. Просто человека под их действием быстро отключает, — пояснил он. — У нас сейчас сезон простуды, и все пьют эти порошочки, а там тоже есть запрещенные вещества, между прочим».

Он призвал вспомнить себя во время болезни – обычно человек с простудой или гриппом подолгу лежит в постели, то засыпая, то просыпаясь. Именно сон крайне опасен для водителя, из-за него происходят огромное количество аварий, подчеркнул автоюрист. А вещества в таких лекарствах от простуды как раз вводят человека в сон, причем могут «вырубить» его за одну секунду, делают реакцию заторможенной. Поэтому нельзя выпить такой порошок от температуры и сесть за руль, подчеркнул Славнов.

«Тут все написано кровью. Если нельзя управлять после каких-то лекарств, то не стоит рисковать», — заключил он.

