На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян с ОРВИ и гриппом призвали не садиться за руль

Автоюрист Славнов: во время болезни и приема лекарств за руль лучше не садиться
true
true
true
close
juefraphoto/Shutterstock/FOTODOM

В России есть перечень препаратов, при приеме которых запрещено управлять транспортом. Речь идет не только о наркотических и психотропных веществах – есть масса других лекарств, которые угнетают нервную систему и могут спровоцировать ДТП, включая препараты от простуды, напомнил автоюрист Дмитрий Славнов. При болезни лучше воздержаться от вождения и отлежаться дома, иначе возникает риск заснуть за рулем, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

В списке запрещенных при вождении препаратов есть, например, корвалол – его туда внесли из-за фенобарбитала в составе, который входит в перечень наркотических и психотропных веществ. Но и обычные «порошочки» от простуды часто создают угрозу для водителя, подчеркнул Славнов. Он напомнил, что если в организме водителя обнаружат запрещенные вещества из списка недопустимых лекарств, то ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 45 тыс. рублей.

Определить подозрительное состояние водителя инспектор ГИБДД может по внешним признакам. Для подтверждения этого человека отвозят в медпункт для сдачи крови на анализ.

«Это не потому, что все такие плохие и запрещают ездить на машине с применением каких-то таблеток. Просто человека под их действием быстро отключает, — пояснил он. — У нас сейчас сезон простуды, и все пьют эти порошочки, а там тоже есть запрещенные вещества, между прочим».

Он призвал вспомнить себя во время болезни – обычно человек с простудой или гриппом подолгу лежит в постели, то засыпая, то просыпаясь. Именно сон крайне опасен для водителя, из-за него происходят огромное количество аварий, подчеркнул автоюрист. А вещества в таких лекарствах от простуды как раз вводят человека в сон, причем могут «вырубить» его за одну секунду, делают реакцию заторможенной. Поэтому нельзя выпить такой порошок от температуры и сесть за руль, подчеркнул Славнов.

«Тут все написано кровью. Если нельзя управлять после каких-то лекарств, то не стоит рисковать», — заключил он.

Ранее россиянам назвали лекарства, после которых нельзя садиться за руль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами